Blick auf das Atomkraftwerk Saporischschja (picture alliance / dpa / TASS / Erik Romanenko)

Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms sei die Lage dort zwar ernst, aber stabil, sagte Grossi der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Es seien eine Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung der Situation getroffen worden.

Das von russischen Truppen besetzte Kernkraftwerk in der Südukraine speist sein Kühlwasser aus dem Kachowka-Stausee, der durch den Dammbruch austrocknet. Derzeit sei in den Kühlteichen aber noch genug Wasser, sagte Grossi. Der IAEA-Chef wollte eigentlich bereits am Mittwoch in die Kraftwerksstadt Enerhodar reisen, musste den Besuch aus Sicherheitsgründen jedoch um einen Tag verschieben.

