Atomstreit

Dieser im September angekündigte Schritt Teherans sei nicht nur beispiellos, sondern stehe auch eindeutig der nötigen Kooperation entgegen, schrieb Grossi in einem Bericht an IAEA-Mitgliedstaaten. Grossi forderte von Teheran, den betroffenen Inspektoren wieder die Überwachung von Anlagen im Iran zu erlauben.

Der IAEA-Chef berichtete außerdem, dass der Iran die Anreicherung von Uran in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben hat. Die Produktionsraten liegen jedoch niedriger als in der Vergangenheit. Demnach verfügt der Iran aktuell über 128 Kilogramm an Uran mit einem fast atomwaffentauglichen Reinheitsgrad. Für eine Atombombe sind laut Experten etwa 50 Kilogramm nötig. Teheran bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen.

