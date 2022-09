Der ukrainische Präsident Selenskyj und IAEA-Chef Grossi wollen Klarheit über die Zustände im AKW Saporischschja schaffen. (dpa-news / Ukrainian Presidentia)

In einer Pressekonferenz sagte er, er habe alles inspizieren können, was er verlangt habe. Das Krisenzentrum in der Anlage sei zwar stetig umgezogen, dies habe aber keinen Einfluss auf den Betrieb gehabt, so Grossi. Er kündigte einen Bericht über den Besuch in Saporischschja für Dienstag an.

Der ukrainische Kraftwerksbetreiber Energoatom wies darauf hin, dass den Inspektoren der eigentliche Zugang zum Krisenzentrum des Kraftwerks verwehrt worden sei. Russisches Militärpersonal sei dort derzeit stationiert.

Derzeit sind noch sechs IAEA-Inspektoren in der Anlage anwesend, zwei sollen dauerhaft dort bleiben.

