Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Mariano Grossi, (rechts), spricht mit dem stellvertretenden Leiter der Atomenergie-Organisation des Iran, Behrouz Kamalvandi (dpa / ap / Atomic Energy Organization of Iran )

Grossi wird morgen sowohl mit Irans Atomchef Eslami als auch mit Außenminister Amirabdollahian zusammenkommen. Hintergrund ist ein Streit im Zusammenhang mit technischen Auflagen des internationalen Atomabkommens. IAEA-Chef Grossi wirft dem Iran vor, die Arbeit der Inspektoren in dem Land einzuschränken. Die Führung in Teheran wies die Kritik zurück.

Nächste Woche sollen die Gespräche zur Rettung des Atomabkommens in Wien fortgesetzt werden. Die USA hatten den Pakt, der den Bau von Atomwaffen in Iran verhindern soll, 2018 verlassen und neue Sanktionen verhängt. Daraufhin hielt sich auch Teheran nicht mehr an die Vereinbarungen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.