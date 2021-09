Nordkoreas umstrittenes Nuklearprogramm läuft nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde auf Hochtouren.

Dazu gehörten die Anreicherung von Uran und die Gewinnung von Plutonium, sagte IAEA-Chef Grossi in Wien zu Beginn des jährlichen Mitgliedertreffens. Die Führung in Pjöngjang verletze damit mehrere UNO-Resolutionen. Die Inspektoren der IAEA haben keinen Zugang zu dem abgeschotteten Land, das bereits mehrere nukleare Testexplosionen zur Entwicklung von Atomwaffen durchgeführt hat. Die Wiener Atombehörde setzt jedoch Satelliten ein, um die Atomanlagen zu beobachten.



Vor einer Woche hatte Nordkorea den erfolgreichen Test strategisch wichtiger Raketen gemeldet und angedeutet, dass die Lenkflugkörper auch für Atomsprengköpfe entwickelt wurden. Pjöngjang treibt seit Jahren die Entwicklung von Raketen voran, die nicht nur Südkorea und Japan treffen, sondern auch Atomsprengköpfe bis in die USA transportieren können.

