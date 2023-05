Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja (picture alliance / abaca | Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA)

In einem Lagebericht warnte Behördenchef Grossi, er sei - so wörtlich - "extrem besorgt" über die Sicherheitsrisiken in dem Kriegsgebiet. Er forderte erneut eine Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland, das Atomkraftwerk vor Angriffen zu schützen.

Zuletzt hatte die russisch geführte Verwaltung des Gebiets Saporischschja Evakuierungen angekündigt - auch in der Stadt Enerhodar. Dort wohnen viele Beschäftigte des Kraftwerks. Die Anlage steht unter russischer Kontrolle, wird aber vom ukrainischen Stammpersonal weiterbetrieben.

