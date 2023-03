Atomstreit

In Fordo wurde hoch angereichertes Uran entdeckt. (dpa/Atomic Energy Organization of Iran)

Grossi traf sich in Teheran mit dem Chef der iranischen Atomenergieorganisation, Eslami. Westlichen Diplomaten zufolge soll es unter anderem um intensivere IAEA-Inspektionen in Nuklearanlagen gehen. Ein weiteres Thema könnte der Streit über die bisher ungeklärte Herkunft von Spuren radioaktiven Materials an drei Orten im Iran sein. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA sprach von bestehenden "Meinungsverschiedenheiten" zwischen den beiden Atombehörden.

Grossi hatte am am Dienstag berichtet, dass IAEA-Inspektoren in einer Anlage in Fordo Spuren von Uran mit einem Reinheitsgrad von knapp 84 Prozent gefunden hätten. Für Atomwaffen wird ein Reinheitsgrad von rund 90 Prozent benötigt. Die IAEA will nun klären, ob der hohe Anreicherungsgrad bewusst erreicht wurde, oder ob es sich um einen unbeabsichtigten Ausreißer handelte, wie iranische Vertreter argumentieren. Der Iran hatte immer wieder beteuert, sein Atomprogramm nur zivil zu nutzen.

