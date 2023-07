Fukushima-Kühlwasser wird verklappt. (IMAGO / Kyodo News)

Die geplante Freisetzung habe vernachlässigbare Auswirkungen auf die Umwelt, erklärte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, in Tokio. Er hatte kurz zuvor Japans Regierungschef Kishida den Abschlussbericht seiner Behörde überreicht. Mit der gefilterten Einleitung des belastenden Wassers in den Pazifik soll noch im Sommer begonnen werden. Gegen das japanische Entsorgungsvorhaben gibt es Widerstand örtlicher Fischer. Auch in Ländern wie Südkorea, China und Neuseeland bestehen Sorgen über mögliche Umweltschäden durch die Verklappung.

Im AKW Fukushima war es am 11. März 2011 infolge eines Erdbebens und Tsunamis zu einem Super-GAU mit Kernschmelzen gekommen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.