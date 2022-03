Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist das größte in Europa. (picture alliance / Photoshot)

Die Ukraine habe der IAEA mitgeteilt, dass das Kernkraftwerk zwar weiterhin durch reguläres Personal betrieben werde, die Werksleitung jedoch nun unter dem Befehl eines Kommandeurs der russischen Streitkräfte stehe, hieß es. Dessen Zustimmung sei auch für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem technischen Betrieb der sechs Reaktorblöcke nötig. Dies widerspreche dem Sicherheitskonzept solcher Anlagen, sagte IAEA-Chef Grossi. Das Personal müsse ohne Druck seine Sicherheitsaufgaben erfüllen können.

Die russische Armee hatte das Kraftwerk in dieser Woche besetzt. Bei den Kämpfen war ein Verwaltungsgebäude in Brand geraten, was weltweit große Sorgen vor einer Atomkatastrophe ausgelöst hatte.

