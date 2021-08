Der Iran hat internationalen Inspektoren zufolge die Herstellung von fast atomwaffentauglichem Uran ausgeweitet.

Wie die Internationale Atomenergiebehörde in Wien mitteilte, hat das Land in seiner Nuklear-Anlage in Natans eine zweite Produktionseinheit in Betrieb genommen, um Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent herzustellen. Für Atomwaffen wären 90 Prozent nötig. Laut dem Atomabkommen zwischen dem Iran, den UNO-Vetomächten und Deutschland von 2015 müsste die Anreicherung unter 4 Prozent bleiben.



Die Verhandlungen in Wien zur Rettung des Atomabkommens pausieren derzeit und könnten im September mit Gesandten des neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi fortgesetzt werden.

