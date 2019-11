Der Iran hält nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde eine weitere Regelung des Nuklearabkommens nicht ein.

Die Islamische Republik verfüge inzwischen über mehr als die in dem Vertrag festgelegte Höchstmenge von 130 Tonnen Schwerwasser, teilte die IAEA in Wien mit. Schwerwasser kommt in Reaktoren zum Einsatz, in denen waffenfähiges Plutonium produziert werden kann. Der Iran hatte Ende Juli angekündigt, in Arak eine derartige Anlage wieder hochzufahren. Das Land zieht sich derzeit schrittweise aus dem Atomabkommen zurück. Die Regierung in Teheran reagiert damit auf den einseitig von den USA im vergangenen Jahr erklärten Ausstieg.



Der Vertrag von 2015 sah eine Begrenzung der Atomaktivitäten des Iran im Gegenzug zur Lockerung von Wirtschaftssanktionen vor. Den verbliebenen Partnern China, Russland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien ist es bislang nicht gelungen, das Abkommen zu retten.