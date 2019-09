Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde einen weiteren Schritt zum Rückzug aus dem Atomabkommen von 2015 getan.

In einem Bericht der IAEA heißt es, in der Urananreicherungsanlage Natans kämen verbotene leistungsstärkere Zentrifugen zum Einsatz oder würden dafür vorbereitet. Mit dem schrittweisen Rückzug aus der Vereinbarung reagiert Teheran auf den einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen im Mai 2018. Zudem setzt der Iran die europäischen Vertragspartner Frankreich, Großbritannien und Deutschland weiter unter Druck. Sie sollen aus Sicht der Islamischen Republik einen Weg finden, wie die US-Sanktionen umgangen werden können.



Die US-Regierung will Teheran zwingen, über ein neues Abkommen mit härteren Auflagen zu verhandeln.