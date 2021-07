Die Internationale Atomenergiebehörde wirft dem Iran vor, sich immer weiter von den Vereinbarungen des Atomabkommens von 2015 zu entfernen.

Teheran beabsichtige die Produktion von Uranmetall mit einer Anreicherung von 20 Prozent, teilte IAEA-Chef Grossi mit. Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten, der Iran habe keinen glaubwürdigen zivilen Bedarf an diesem Material. Zudem gefährde Teheran mit seinem Verhalten den Erfolg der derzeitigen Atomverhandlungen in Wien.



Die Gespräche über einen Neustart des Atomabkommens in Wien waren im April aufgenommen worden. In den vergangenen Wochen waren sie ins Stocken geraten.



Das Abkommen von 2015 soll verhindern, dass der Iran die Fähigkeit zum Bau einer Atombombe erlangt. Die USA waren 2018 einseitig aus der Vereinbarung ausgestiegen und hatten neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft gesetzt. Als Reaktion zog sich Teheran schrittweise von seinen Verpflichtungen zurück.

