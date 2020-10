Ein Erreichen der globalen Klimaziele ist nach Ansicht des Chefs der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, ohne Atomkraft praktisch ausgeschlossen.

Das für 2022 beschlossene Ende der Kernenergie in Deutschland sei zwar politisch legitim, aber in Bezug auf das Klima nicht wissenschaftlich begründbar, sagte Grossi der Deutschen Presse-Agentur. Ein Drittel der weltweit erzeugten sauberen Energie stamme aus nuklearen Quellen. Zugleich räumte der IAEA-Chef ein, dass in vielen Staaten größere Anstrengungen erforderlich sind, um die nukleare Sicherheit und die Entsorgung von Atommüll zu gewährleisten. Morgen reist Grossi nach Berlin, wo er mit Bundesaußenminister Maas zusammenkommt.

