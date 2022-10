Russischer "Schmutzige Bombe"-Vorwurf

Logo der IAEA am Hauptquartier in Wien. (Daniel Kalker/dpa)

Hintergrund sind Vorwürfe Russlands, die ukrainischen Streitkräfte planten den Einsatz einer sogenannten "schmutzigen Bombe", also eines mit nuklearem Material verseuchten konventionellen Sprengkörpers. IAEA-Chef Grossi teilte mit, Experten seiner Organisation planten Inspektionen an zwei Standorten in der Ukraine. Ihre Aufgabe sei es, eine mögliche Abzweigung oder nicht deklarierte Produktion von Kernmaterial aufzudecken. Zuvor hatte die Regierung in Kiew die IAEA zur Entsendung eines Untersuchungs-Teams eingeladen.

Sie weist die russische Darstellung ebenso zurück wie viele westliche Staaten und bezichtigt Moskau, die Vorwürfe als Vorwand für eine militärische Eskalation nutzen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.