Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, spricht auf einer Pressekonferenz während seines Besuchs in Kiew. (Hanna Arhirova / AP / dpa / Hanna Arhirova)

IAEA-Chef Grossi sprach in Kiew von einer "sehr klaren Möglichkeit". Es müsse alles dafür getan werden, einen solchen Unfall zu verhindern. Grossi kündigte an, die Zahl der Inspektoren seiner Behörde von zwei auf vier zu erhöhen. Das Kraftwerk Saporischschja steht unter Kontrolle des russischen Militärs, wird aber weiter von ukrainischen Beschäftigten betrieben. Zuletzt hatte Russlands Präsident Putin die Anlage per Dekret unter russische Zwangsverwaltung gestellt. IAEA-Chef Grossi betonte, die Mitarbeiter müssten unter fast unerträglichen Zuständen arbeiten. Grossi setzt sich mit Blick auf die anhaltenden Angriffe in der Gegend für eine Sicherheitszone rund um das Kraftwerk ein und will darüber auch Gespräche in Moskau führen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.