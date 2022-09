Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine (IMAGO / NurPhoto / Dmytro Smolyenko)

Eine entsprechende Resolution wurde am Abend in Wien verabschiedet. Darin wird verlangt, die Kontrolle wieder an ukrainische Behörden zu übergeben. Dem von Polen und Kanada vorgelegten Text stimmten 26 der 35 im Gouverneursrat vertretenen Staaten zu. Russland und China hätten dagegen gestimmt, hieß es. - Das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist mit insgesamt sechs Reaktoren das größte Europas. Die russischen Truppen hatten Anfang März die Kontrolle über die Anlage übernommen, kurz nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Das Kraftwerksgelände wurde in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen; Kiew und Moskau machten sich gegenseitig für diese Angriffe verantwortlich.

