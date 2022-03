Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist das größte in Europa (Archivbild aus der Zeit vor dem Krieg). (picture alliance / Photoshot)

IAEA-Chef Grossi teilte in Wien mit, dass man keinen Kontakt mehr zu den Überwachungsgeräten habe. Der Grund dafür sei noch unklar. In der vergangenen Woche hatten russische Truppen das Reaktorgelände erobert. Zuletzt hatte die IAEA bereits die Verbindung zu den Überwachungssystemen in der ebenfalls von russischen Truppen eroberten Atomruine von Tschernobyl verloren. Hintergrund soll eine durch Beschuss beschädigte Stromverbindung sein.

Ohne Verbindung können die Inspektoren der Atomenergiebehörde den Zustand und Verbleib des Kernmaterials nicht überwachen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.