Das Foto zeigt den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi. (AFP / Alex Halada)

Behördenchef Grossi teilte in Wien mit, der Reinheitsgrad des Urans liege bei 83,7 Prozent - also knapp unter 90 Prozent, wie es für die Verwendung in Atomwaffen erforderlich sei. Die Proben seien im Januar in einer Anreicherungsanlage im iranischen Fordo genommen worden.

Die iranischen Behörden gaben an, es handele sich um eine nicht beabsichtigte Urananreicherung in dieser Reinheit.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.