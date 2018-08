Der Iran hält sich nach Ansicht von Experten weiterhin an seine Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen.

Das hat die internationale Atomenergie-Organisation bestätigt. In einem geheimen Bericht der UNO-Behörde an die Mitgliedsstaaten heißt es, die Regierung in Teheran habe die Obergrenzen für die Anreicherung von Uran nicht überschritten.



Die USA hatten das Abkommen mit dem Iran im Mai gekündigt und Sanktionen verhängt. Präsident Trump will eine neue, schärfere Vereinbarung. Die anderen Unterzeichnerstaaten - darunter auch Deutschland - wollen dagegen am aktuellen Abkommen festhalten. Gestern hatte Irans oberster Führer Chamenei mit einem Ende des Abkommens gedroht.