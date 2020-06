Rund ein Jahr nach dem "Ibiza-Skandal" um den früheren österreichischen Vizekanzler Strache hat in Wien die politische Aufarbeitung begonnen.

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll klären, ob die damalige Bundesregierung aus der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ käuflich war. Strache wies die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück.

Er habe sich immer auf dem Boden des Rechtsstaates bewegt und keine rechtswidrigen Angebote gemacht. Wenn, dann habe er lediglich erklärt, welche Möglichkeiten es gebe, in Österreich zu spenden. Der Untersuchungsausschuss war von der oppositionellen sozialdemokratischen SPÖ und der liberalen Partei Neo beantragt worden.



Die Veröffentlichung des Videos im Mai 2019 hatte eine Regierungskrise und Neuwahlen in Österreich ausgelöst. Strache wirkte auf den Aufnahmen anfällig für Korruption: Er versprach einer vermeintlichen Oligarchennichte Staatsaufträge und redete von Parteienspenden, die am Rechnungshof vorbeifließen würden.