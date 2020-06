Die Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019 löste eine schwere Regierungskrise und Neuwahlen in Österreich aus. Ab heute wird die Affäre um den früheren Vizekanzler Strache in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss behandelt. Wir erklären, worum es dort gehen soll.

Was war passiert?

Im Mai 2019 veröffentlichten die "Süddeutsche Zeitung" und "Der Spiegel" ein Video, das den damaligen österreichischen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus sowie dessen Frau Tajana bei einem Treffen mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte, die sich Aljona Makarowa nannte. Die Aufnahmen stammen aus dem Sommer 2017. Sie verbrachten einen, so Strache, "nichtphilosophischen" Abend auf Ibiza. Gudenus spricht Russisch und fungierte als Dolmetscher für die vermeintliche Oligarchin. Sie bot Strache angeblich Wahlkampfhilfe an, er versprach im Gegenzug staatliche Aufträge. Sie zeigte Interesse an Investitionen in Österreich, insbesondere an der "Kronen Zeitung". Dieses Thema fiel bei Strache auf fruchtbaren Boden: Missliebige Redakteure des einflussreichen Boulevardblatts gehörten ihm zufolge - "zack, zack" - ausgetauscht. Unter diesen Vorzeichen sei bei Wahlen ein hohes Ergebnis für die FPÖ sicher, so Strache.

Was weiß man über das Video?

Das gesamte Videomaterial liegt der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Spiegel" vor. Der SZ-Journalist Frederik Obermaier sagte im Deutschlandfunk über die Recherchen, dass man die Auswahl an Szenen gezeigt habe, "die belegen, dass Herr Strache an diesem Abend ganz klar korrupte Praktiken in Aussicht gestellt hat und auch die österreichische Medienlandschaft nach dem Vorbild von Victor Orban aus Ungarn umbauen will." Es gebe aber auch Teile, in denen Strache unbestätigte Gerüchte über Dritte verbreite. Dies gehöre nicht an die Öffentlichkeit, so Obermaier. Außerdem gebe es hohe rechtliche Hürden. Das österreichische BKA hat das Videomaterial aber inzwischen nach eigenen Angaben ebenfalls sichergestellt (s.u.)

Was waren die direkten Folgen?

In Wien gingen die Menschen gegen Strache auf die Straße. Am Tag nach der Veröffentlichung verkündete der ÖVP-Politiker und Kanzler Sebastian Kurz das Ende der Koalition. Strache trat unter Tränen als Parteichef der rechten FPÖ zurück. Auch wenn er immer betont hatte, dass es sich bei dem Geschehen auf Ibiza um eine "besoffene G'schicht", also einen alkoholisierten Abend gehalten hatte. Doch Kurz' und Straches direkte Reaktionen reichten der aufgewühlten Öffentlichkeit nicht aus. Zehn Tage später war nicht nur die Regierung am Ende, sondern Kurz wurde durch ein Misstrauensvotum des Amtes enthoben. Die Vorsitzende des Verfassungsgericht, Brigitte Bierlein, übernahm als Bundeskanzlerin den Vorsitz einer Expertenregierung.

Was ist seither geschehen?

Politik: Ein Jahr nach dem Skandal ist die politische Landschaft in Österreich neu sortiert. Die ÖVP bildete nach den Wahlen ein Bündnis mit den Grünen. Die Grünen, 2019 gar nicht im Parlament, konnten ihre Rückkehr ins politische Rampenlicht feiern.



Die FPÖ schloss Strache im Dezember aus der Partei aus. Er hatte sich zwischenzeitlich aus der Politik zurückgezogen, will nun aber mit einer neuen Partei namens "Team HC Strache, Allianz für Österreich" bei der Landtagswahl in Wien im Oktober antreten. Strache setzt vor allem auf Wähler, die wegen der Corona-Krise um den Arbeitsplatz bangen und in die Armut abzurutschen drohen.



Ermittlungen: Das Bundeskriminalamt teilte ein Jahr nach der Veröffentlichung des Videos mit: "In den letzten 365 Tagen wurden 139 Anlassberichte über die Zwischenergebnisse erfasst, 55 Hausdurchsuchungen, zehn freiwillige Nachschauen und 259 förmliche Vernehmungen geführt." Im Zuge der Ermittlungen sei es unter anderem gelungen, sowohl das sogenannte Ibiza-Video (12 Stunden, 32 Minuten, 38 Sekunden) als auch Equipment und Audiodaten (8 Stunden, 14 Minuten, 3 Sekunden) sicherzustellen.



Die österreichische Polizei sucht nach der Frau, die sich Aljona Makarowa nannte und sich bei dem Treffen auf Ibiza und vorangegangenen Zusammenkünften als Nichte eines Oligarchen ausgegeben hatte. Die Behörden veröffentlichten Ende Mai Fotos der Frau. Die Polizei wolle "genauere Informationen über die Hintergründe bei Produktion und Herstellung" des Videos erhalten, hieß es.



Kulturelle Aufarbeitung: Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat die Ibiza-Affäre auf die Theaterbühne gebracht - die Uraufführung wurde vom Wiener Publikum mit Jubel und Applaus bedacht. Sie arbeitet sich in dem Stück an den Gegensätzen der Rechtspopulisten ab, die sich bei ihr im Machtrausch verlieren, das halbe Land verscherbeln wollen und gleichzeitig als jammernde Opfer ihre vermeintliche Unschuld beteuern.

Was geschieht im Untersuchungsausschuss?

ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka leitet den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Er betonte: "Es geht um die politische Verantwortung, der Untersuchungsausschuss ist kein Gericht."



Erster Zeuge ist "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk. Er kennt das gesamte Video und stand vor der Veröffentlichung mit "Süddeutscher Zeitung" und "Spiegel" in Kontakt. Dann sollen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und sein früherer FPÖ-Parteifreund und Ibiza-Begleiter Johann Gudenus dem Ausschuss ihre Sicht auf den wohl verhängnisvollsten Abend ihrer Karriere präsentieren. Die Abgeordneten werden das mögliche Postengeschacher während der Regierungszeit von ÖVP und FPÖ in den Blick nehmen. Außerdem wird die Nationalratsabgeordneten wohl interessieren, welche der von Strache auf Ibiza erwähnten angeblichen Spenden von österreichischen Unternehmern an Parteien und am Rechnungshof vorbeigeflossen sind. Einige der angeblichen Spender haben sich bereits entschuldigen lassen und werden nicht im Ausschuss aussagen.



Das sichergestellte Video dürfen die Abgeordneten des Ausschusses noch nicht sehen. Wie die österreichische Tageszeitung "Kurier" berichtete, soll es erst nach Abschrift und Prüfung durch zwei Staatsanwaltschaften an den U-Ausschuss weitergeleitet werden. Die beiden Staatsanwaltschaften sollen prüfen, ob in dem Video Persönlichkeitsrechte betroffen sind.