Die Staatsanwaltschaft München I hat das Ermittlungsverfahren gegen die "Süddeutsche Zeitung" wegen des sogenannten "Ibiza-Videos" eingestellt.

Die Zeitung hatte die heimlich gedrehten Aufnahmen veröffentlicht, die den früheren FPÖ-Vorsitzenden Strache in Gesprächen mit einer angeblichen russischen Oligarchin zeigen. Dabei wirkt Strache anfällig für Korruption. Die Affäre führte zum Bruch der Koalition in Österreich. Strache trat als Parteichef und Vizekanzler zurück.



Später zeigte er - ebenso wie mehrere Privatpersonen - die "Süddeutsche Zeitung" wegen der Veröffentlichung an. Die Ermittlungen richteten sich gegen drei Journalisten, zwei Chefredakteure und zwei Geschäftsführer der SZ.



Die Staatsanwaltschaft argumentiert nun, die Beschuldigten hätten sich nicht strafbar gemacht. Grundsätzlich sei das Veröffentlichen heimlich gefertigter Tonaufnahmen zwar strafbar. Im konkreten Einzelfall aber sei das Handeln nicht "unbefugt" gewesen. Im Lichte der besonderen Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit überwiege das überragende Interesse an der Berichterstattung.