In Berlin ist der mutmaßlich Drahtzieher des Ibiza-Videos festgenommen worden.

Es handelt sich um einen Privatdetektiv, der seit über einem Jahr per europäischem Haftbefehl gesucht worden war. In dem Video, das 2017 in einer Villa auf Ibiza aufgenommen wurde, hatte der spätere österreichische Vizekanzler Strache mit einer angeblichen russischen Oligarchin über illegale Parteispenden und Großaufträge gesprochen.



Der jetzt Festgenommene hatte das Haus zuvor verwanzt und war nach Bekanntwerden des Videos untergetaucht. Die Affäre hatte zum Rücktritt Straches und zu Neuwahlen in Österreich geführt.

