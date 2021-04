Rund zwei Jahre nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos hat der mutmaßliche Drahtzieher vor dem Untersuchungsausschuss in Wien ausgesagt.

Der Privatdeketiv erklärte, es habe keine weiteren Beteiligten oder Hintermänner gegeben. Die Idee zu dem Video sei ihm angesichts der Untätigkeit der Polizei gekommen. Ein ehemaliger Leibwächter hatte zuvor belastendes Material gegen den damaligen FPÖ-Vorsitzenden Strache gesammelt und diesen bei der Polizei angezeigt. Die Beamten seien der Anzeige aber nicht wirklich nachgegangen.



Der Untersuchungsausschuss soll aus Anlass des Ibiza-Videos die mutmaßliche Käuflichkeit der damaligen ÖVP-FPÖ-Regierung untersuchen. Eine zentrale Rolle spielen dabei etwaige Parteispenden und der Verdacht, dass für sie Gegenleistungen erbracht worden sein könnten.



Der mutmaßliche Drahtzieher wurde Ende 2020 in Berlin festgenommen und Anfang März an Österreich ausgeliefert. Dort sitzt er in Untersuchungshaft. Die österreichische Justiz ermittelt gegen ihn wegen Drogenhandels und Erpressung.



In dem Video, das 2017 in einer Villa auf Ibiza aufgenommen wurde, hatte der spätere österreichische Vizekanzler Strache mit einer angeblichen russischen Oligarchin über illegale Parteispenden und Großaufträge gesprochen. Der Privatdetektiv hatte das Haus zuvor verwanzt und war nach Bekanntwerden des Videos untergetaucht. Die Affäre hatte zum Rücktritt Straches und zu Neuwahlen in Österreich geführt.

