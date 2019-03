Im Zusammenhang mit den Anschlägen auf ICE-Strecken in Deutschland sind zwei weitere Verdächtige festgenommen worden.

Der österreichische Innenminister Kickl teilte in Wien mit, dass die Männer gestern in Tschechien gefasst worden seien. Gemeinsam mit dem 42-jährigen Iraker, der am Montag in Wien festgenommen wurde, hätten sie eine Terrorzelle gebildet.



Der Iraker ist dringend tatverdächtig, Anfang Oktober auf der Strecke Nürnberg-München und im Dezember in Berlin-Karlshorst Anschläge auf den Bahnverkehr verübt und dabei eine IS-Flagge hinterlassen zu haben. Unter anderem waren Hindernisse auf die Gleise gelegt worden; Züge wurden dadurch beschädigt.