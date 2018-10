Die seit einer Woche gesperrte ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt am Main ist zum Ende der Woche teilweise wieder befahrbar.

Am Samstag werde ein Gleis freigegeben, teilte die Deutsche Bahn mit. Damit könnten rund zwei Drittel der regulären Zügen wieder verkehren. Die Bahnstrecke war am vergangenen Freitag nach einem Brand in einem Zug gesperrt worden. Ursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt.