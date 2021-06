Auf Twitter prangern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre prekären Arbeitsbedingungen an.

Unter dem Hashtag #IchbinHanna berichten sie von ihren Problemen mit befristeten Verträgen in der Forschung. Auslöser war ein Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, in dem anhand der fiktiven Doktorandin Hanna das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erklärt wird. Das Gesetz ermöglicht die Befristung von Arbeitsverträgen an Forschungseinrichtungen. In dem Erklärfilm heißt es, befristete Stellen führten zu mehr Fluktuation und Innovation. Mit dem Ziel, "dass nicht eine Generation alle Stellen verstopft".

#IchbinHanna mit drei Jahren Verspätung

Die Formulierung empfinden viele der Wissenschaftler, die sich auf Twitter äußern, als zynisch. Laut Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 sind etwa 90 Prozent aller jungen Akademikerinnen und Akademiker befristet angestellt. Seit Jahren wird kritisiert, dass es in der Wissenschaft kaum Festanstellungen gibt und damit die Planbarkeit von Karriere und Familie erschwert wird.



Das Video stammt aus dem Jahr 2018, das die Welle auf Twitter sozusagen mit drei Jahren Verspätung nach sich zog. Kritik an dem Gesetz gibt es aber schon lange, zum Beispiel die "95 Thesen gegen das WissZeitVG". In der Sammlung von Argumenten gegen das Gesetz aus dem Jahr 2020 heißt es unter anderem, die Regelung verhindere jegliches Management, weil es der Planungssicherheit entgegenstehe. So komme zu einem "Brain Drain" in der Wissenschaft, weil qualifizierte Menschen ins Ausland wechselten. Tatsächlich schildern das auch etliche Kommentator*innen in der jetigen Twitter-Debatte.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.