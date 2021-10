In Idar-Oberstein ist des Tankstellenmitarbeiters gedacht worden, der von einem Kunden wegen eines Hinweises auf die Maskenpflicht erschossen worden war.

Oberbürgermeister Frühauf sagte, es habe sich durch den Tod des 20-Jährigen viel verändert. Die Nachricht habe große Fassungslosigkeit, Ohnmacht und Betroffenheit ausgelöst. Die Familie bedankte sich für die Anteilnahme.



Der Tankstellenmitarbeiter hatte am 18. September einen Mann auf die Maskenpflicht in der Tankstelle hingewiesen. Dieser kehrte später zurück und erschoss den Mitarbeiter. Der mutmaßliche Täter gab laut Polizei in seiner Vernehmung an, dass er die Corona-Schutzmaßnahmen ablehne. Mit der Tat habe er - Zitat - ein Zeichen setzen wollen.

