Idar-Oberstein will am 7. Oktober mit einer öffentlichen Gedenkfeier an den vor rund zwei Wochen wegen eines Streits um die Maskenpflicht getöteten Tankstellenmitarbeiter erinnern.

Angehörige und Freunde könnten bei der Veranstaltung in der Messe Abschied von dem 20-Jährigen nehmen, teilte die Stadt mit. Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Teilnehmerzahl auf 650 begrenzt. Zudem würden ein Livestream der Feier sowie ein virtuelles Kondolenzbuch eingerichtet. Fernsehteams seien nicht zugelassen.



Der junge Mann war am 18. September von einem Kunden mit einem Schuss in den Kopf getötet worden, nachdem er diesen mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. In den Vernehmungen gab der Mann an, dass er die die Corona-Maßnahmen ablehne. Der 49-jährige Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.