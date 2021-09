Nach der tödlichen Attacke von Idar-Oberstein hat der Grünen-Politiker von Notz ein härteres Vorgehen gegenüber der sozialen Netzwerken gefordert.

Es sei ein nicht hinnehmbarer Zustand in einem Rechtsstaat, dass hier gehetzt und zum Mord aufgerufen werde, sagte der Grünen-Fraktionsvize im Deutschlandfunk mit Blick auf die Plattform Telegram. Telegram sei faktisch kein reiner Messenger, sondern ein soziales Netzwerk. Der Dienst müsse unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallen. Eine entsprechende Forderung des thüringischen Innenministers Maier von der SPD sei richtig, sie komme aber sehr spät, kritisierte von Notz. Man diskutiere das Problem seit eineinhalb Jahren auf parlamentarischer Ebene. Von der Bundesregierung sei nur Schweigen gekommen.



In Idar-Oberstein hat ein 49-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen einem 20-jährigen Tankstellen-Mitarbeiter in den Kopf geschossen, nachdem er von ihm mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen worden war. Der zuvor nicht polizeibekannte Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Tat war in Chatgruppen auf Telegram bejubelt worden.

