Garmisch-Partenkirchen

Die Aufräumarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (dpa / Angelika Warmuth)

Von den mehr als 40 Verletzten befindet sich eine Person in kritischem Zustand. Die Rettungskräfte gehen inzwischen nicht mehr davon aus, weitere Opfer zu finden. An der Unglückstelle soll heute ein 250 Tonnen schwerer Spezialkran zum Einsatz kommen, um unter anderem die Lokomotive wieder auf das Gleis zu heben.

Der Zug war am Freitagmittag auf der Fahrt nach München entgleist; die Ursache ist noch unklar. Nach Einschätzung der Ermittler scheint derzeit ein technischer Defekt am wahrscheinlichsten.

In Garmisch-Patenkirchen soll am 11. Juni in einem Gottesdienst der Unglücksopfer gedacht werden. An dem ökumenischen Gedenken in der Kirche Maria Himmelfahrt nimmt auch der Münchner Erzbischof Marx teil. Schon für morgen ist dort ein gemeinsames Gebet geplant.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.