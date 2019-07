Die AfD hat ihre Mandatsträger angemahnt, auf Abstand zur Identitären Bewegung zu gehen.

In einem Beschluss des Bundesvorstands der Partei hieß es, man erwarte, dass keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter beschäftigt würden, die bei Demonstrationen oder anderen Aktionen der Identitären Bewegung in Erscheinung träten. Zudem erinnerte das Gremium an den sogenannten Unvereinbarkeitsgrundsatz, wonach Identitäre keine Parteimitglieder werden können.



Der Verfassungsschutz hatte die Identitäre Bewegung in der vergangenen Woche als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft.