Die rechtsextreme Identitäre Bewegung ist nach Erkenntnissen des Bundesinnenministeriums in den vergangenen 16 Monaten mit mehr als hundert Straftaten aufgefallen.

Sie seien zwischen April 2017 und August 2018 von den Behörden registriert worden, berichtet das "Handelsblatt". Zu den geahndeten Delikten zählten Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung oder Land- und Hausfriedensbruch. Die Identitäre Bewegung habe in Deutschland etwa 500 Mitglieder und sei bundesweit aktiv.



Die Gruppe ist vor Jahren in Frankreich entstanden und heute in mehreren europäischen Ländern aktiv. Sie vertritt völkische und kulturrassistische Vorstellungen. Ihr politisch Ziel sind Gesellschaften, die streng nach Ethnien getrennt sind.