Anders als für Baldwin sind für Teju Cole amerikanische Identität und europäische Kultur keine Gegensätze mehr. Cole definiert sich als Weltbürger. "Ich nenne das alles mit Freuden mein. (…) Ich kann gegen weiße Vorherrschaft sein und mich trotzdem für die gotische Baukunst begeistern." Cole arbeitet Unterschiede und neue Denkansätze für die Gegenwart heraus.

"Die gleiche schwelende Wut über Rassismus im Leib"

Ob er Baldwins schonungslose Analyse über Rassismus und weiße Vorherrschaft in ihren Schlussfolgerungen teilen kann, ist Gegenstand seines Besuchs vor Ort in Leukerbad, das heute ein stolzes Kurbad mit internationalen Gästen ist. "Und doch verstehe ich, der ich fast ein halbes Jahrhundert nach Baldwin in den USA geboren wurde, was ihn bewegte, denn ich habe die gleiche schwelende Wut über Rassismus im Leib." Coles Essay "Schwarzer Körper" erschien in dem Band "Vertraute Dinge, fremde Dinge". Aus dem Amerikanischen von Uda Strätling.

Teju Cole, geboren 1975 in den USA, wuchs in Nigeria auf und kehrte zum Studieren in die USA zurück. Der Schriftsteller, Kunsthistoriker und Fotograf lebt heute in New York, lehrt dort als Distinguished Writer in Residence am Bard College, schreibt für verschiedene Zeitschriften und ist Fotografie-Kritiker beim "New York Time Magazine". 2018 erschien sein Essayband "Vertraute Dinge, fremde Dinge", in dem Cole über die Gegenwart, die Dichtung und die Geschichte zur Kunst reflektiert. Sein literarisches Debüt hatte er mit dem Buch "Jeder Tag gehört dem Dieb". Für seinen Roman "Open City" wurde er 2013 mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet.

(Teil 6 am 12.1.2020)

Dann fuhr der Bus in die Wolken hinein, und zwischen der einen und der nächsten Wolke konnten wir flüchtige Blicke auf die unter uns liegende Ortschaft erhaschen. Es war Abend und der Ort eine Konstellation gelber Lichtpunkte. Drei Züge, ein Bus und ein kurzer Spaziergang, allesamt durch herrliche Landschaft, und nun erreichten wir Leukerbad im Dunkeln. Trotz der eigentlich geringen Entfernungen gelangte man also gar nicht so leicht dorthin. Der 2. August 2014, James Baldwins Geburtstag. Lebte er noch, würde er jetzt 90. John Coltrane wäre im selben Jahr 88 geworden, Martin Luther King jr. 85 – Menschen, die noch unter uns sein könnten, die aber manchmal weit weg scheinen, als hätten sie vor Hunderten von Jahren gelebt.

James Baldwin brach erstmals 1951 aus Paris nach Leukerbad auf. Die Familie seines Lebenspartners Lucien Happersberger besaß in einem Bergdorf ein Chalet. Dorthin fuhr Baldwin, damals konfus und niedergeschlagen; und dort, in diesem Dorf fand er Zuflucht. Der erste Besuch fiel in die Sommermonate; er blieb zwei Wochen. Im Winter kehrte er, zu seiner eigenen Überraschung, noch zweimal wieder. Sein erster Roman, "Gehe hin und verkünde es vom Berge", fand hier seine endgültige Form. Mit dem Werk hatte er acht Jahre lang gerungen, und ausgerechnet an diesem unwahrscheinlichen Rückzugsort konnte er es zum Abschluss bringen. Er schrieb hier noch einen weiteren Text, nämlich den Essay "Ein Fremder im Dorf", und es war dieser Essay, mehr als der Roman, der mich nach Leukerbad führte.

"Ein Fremder im Dorf" erschien zunächst 1953 in "Harper’s Magazine" und wurde dann 1955 in die Sammlung "Notes of a native Son" aufgenommen. Der Essay behandelt die Erfahrung, in einem ausschließlich von Weißen bewohnten Ort schwarz zu sein. Er beginnt im Stil einer Expedition – wie die Charles Darwins nach Galapagos oder Tété-Michel Kpomassies nach Grönland. Dann aber nimmt er andere Themen auf und einen neuen Ton an, es geht um den amerikanischen Rassismus der fünfziger Jahre. Die Passagen, die sich mit dem Schweizer Bergdorf befassen, wirken so ratlos wie bekümmert. Baldwin weiß genau, wie absurd es ist, dass ein New Yorker Schriftsteller von Schweizer Bergdorfbewohnern, die vielfach über ihr Dorf nie hinausgekommen sind, als irgendwie minderwertig betrachtet wird. Wenn er aber auf die Lage der Schwarzen in Amerika zu sprechen kommt, ist er alles andere als ratlos. Er ist zornig und prophetisch, seine Sprache ist klar und hart und von einem eloquenten Furor.

Ich bezog ein Zimmer im Hotel Mercure Bristol. Ich ließ ein Bad einlaufen und legte mich mit meiner alten Taschenbuchausgabe von "Notes of a Native Son" in der erhobenen Hand bis zum Hals ins warme Wasser. Die blechernen Klänge aus meinem Laptop stammten von Bessie Smith. Dort in der Wanne erlebte ich zu Baldwins Worten und Bessies Stimme meinen Doppelgängermoment: Da war ich nun, in Leukerbad, während die Empress of the Blues von 1929 herübersang, ich bin schwarz wie er, ich bin schlank und habe auch eine Zahnlücke, ich bin nicht besonders groß, ich bin auf dem Papier leise und persönlich lebhaft, es sei denn, es ist gerade umgekehrt, und ich war einst als Teenager ein feuriger Prediger.

(Baldwin: "Nichts ist mir seither begegnet, was der Macht und der Herrlichkeit gleichkommt, die ich manchmal fühlte, wenn ich mitten in einer Predigt wusste, dass ich irgendwie, durch irgendein Wunder, wie sie sagten, 'voll des Wortes' war, wenn die Gemeinde und ich eins waren.")

Auch ich bin aus der Kirche ausgetreten und betrachte New York, selbst wenn ich gerade nicht dort bin, als mein Zuhause; und ich empfinde mich überall, ob in New York oder in den Schweizer Bergen, als Treuhänder eines schwarzen Körpers, der eine Sprache für all das finden muss, was das für mich und die Menschen, die mich ansehen, bedeutet. Der Vorfahr nahm vorübergehend von dem Nachfahren Besitz. Es war ein Moment der Identifikation, und er sollte mich in den folgenden Tagen leiten.

"Allem Anschein nach hat vor mir in dieses winzige Schweizer Dorf kein schwarzer Mann seinen Fuß gesetzt", schrieb Baldwin. Doch das Dorf ist seit seinen Besuchen vor über 60 Jahren erheblich gewachsen. Man kennt Schwarze inzwischen; ich war kein staunenswerter Anblick. Es gab beim Einchecken im Hotel ein paar verstohlene Blicke und auch in dem feinen Restaurant ein Stück weiter; verstohlene Blicke gibt es immer. Es gibt sie in Zürich, wo ich den Sommer verbracht hatte, und es gibt sie in New York, wo ich seit 14 Jahren lebe. Es gibt sie, wo immer ich außerhalb Afrikas hinkomme. Zur Nagelprobe wird erst die Frage, wie lange der Blick dauert, ob aus einem flüchtigen Blick ein starrer wird, welche Absicht dahintersteckt, ob in ihm Feindseligkeit liegt oder Spott und in welchem Maß er durch Verbindungen, Geld oder die Art, wie ich mich kleide, gemildert wird. Fremder sein heißt, Blicke auf sich zu ziehen, doch schwarz sein heißt, besondere Blicke auf sich zu ziehen. Leukerbad hat sich verändert, aber in welcher Weise? Möglicherweise waren einige der älteren Menschen, denen ich unterwegs begegnete, jene Kinder von damals, die über den Anblick Baldwins so gestaunt hatten und denen gegenüber er sich in seinem Essay um einen gelassenen Ton bemühte:

"All dies hatte, das muss ich zugeben, den Charme echter Verwunderung und war gewiss ohne eine Spur absichtlicher Unfreundlichkeit; dennoch, nichts ließ darauf schließen, dass man mich für ein menschliches Wesen hielt. Ich war einfach ein lebendes Wunder."

Ihre Kinder oder Enkel sind heute ganz anders mit der Welt verbunden. Vielleicht gehören Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus zu ihrem Leben, aber eben auch Beyoncé, Drake und Meek Mill, deren Musik ich freitagabends aus den Schweizer Clubs wummern höre.

Baldwin musste sich in den Fünfzigern seine Schallplatten mitbringen, eine Reiseapotheke gewissermaßen, er musste seinen Plattenspieler nach Leukerbad hochschleppen, damit amerikanischer Blues die Verbindung zum Geist Harlems aufrechterhielt. Manches davon hörte ich auch bei meinem Aufenthalt, um ihm näher zu sein: Bessie Smith’ "I Need A Little Sugar In My Bowl", Fats Wallers "Your Feet’s Too Big". Und ich hörte meine eigene Playlist: Bettye Swann, Billie Holiday, Jean Wells, "Coltrane Plays the Blues" , Physics, Childish Gambino. Mit der Musik, die dich begleitet, kannst du dir dein eigenes inneres Wetter machen. Aber auch die Welt spielt mit: Als ich mich mittags einmal im Römerhof zum Essen hinsetzte – an diesem Tag waren Gäste und Personal ausschließlich weiß –, lief im Lokal Whitney Houstons "I Wanna Dance With Somebody". Die Geschichte ist jetzt und das schwarze Amerika.

Abends in einer Pizzeria starrte mich eine Tischrunde britischer Touristen an. Aber die Kellnerin war dunkelhäutig, und im Hotel arbeitete im Spa ein älterer Schwarzer. "Die Menschen sind der Geschichte ausgeliefert, und die Geschichte ist den Menschen ausgeliefert", schrieb Baldwin. Aber es fliegen eben Bruchstücke der Geschichte herum und bleiben gemäß einer nicht immer klaren Logik irgendwo liegen, nur selten sehr lange. Weniger interessant vielleicht als die Tatsache, dass ich nicht der einzige schwarze Mensch im Dorf bin, ist die, dass viele Menschen, die mir begegnen, auch Fremde sind. Das ist die größte Veränderung von allen. Umgab das Dorf ehemals ein Hauch von Heiligkeit, die Aura eines alpinen Lourdes, so ist es heute ein geschäftiger Ort voller Besucher aus der Schweiz wie aus Deutschland, Frankreich, Italien und ganz Europa, aus Asien, Nord- und Südamerika. Leukerbad ist zum beliebtesten Thermalbad der Alpen geworden. Im Hotel Mercure Bristol fuhr ich im Aufzug hinunter in den Spa-Bereich und hockte mich in die Sauna. Wenig später glitt ich in den Pool und trieb draußen im warmen Wasser. Es waren noch andere da, aber nicht viele. Es nieselte. Wir waren von Bergen umschlossen und schwebten in unsterblichem Blau.

In ihrem großartigen Buch "Harlem is Nowhere" schreibt Sharifa Rhodes-Pitts: "In fast jedem von James Baldwins Essays über Harlem stößt man auf eine literarische Finte von der Art, wie sie ihm als Sportler den Ruf eingebracht hätte, den 'Jimmy' erfunden zu haben. Für mich gleicht dieser 'Move' einem filmischen Kunstgriff, weil er in seiner Wirkung an eine Technik erinnert, bei der Kameraleute von einer Nahaufnahme in eine Totale aufziehen, während der Fokus auf einem Punkt in der Ferne bleibt." Dieser Trick, beschreibt Rhodes-Pitts, dieses plötzliche Weiten des Blickwinkels, findet sich auch in anderen, nicht um Harlem kreisenden Essays des Autors. In "Ein Fremder im Dorf" gibt es eine Passage, die sich über rund sieben Seiten zieht und deren Ton in dem Moment merklich schärfer und drängender wird, wo Baldwin das ruhige Fabulieren des Anfangs hinter sich lässt. Von den Dorfbewohnern heißt es nun:

"Diese Menschen können unter dem Gesichtspunkt der Macht nirgends in der Welt Fremde sein; im Grunde haben sie die moderne Welt erschaffen, auch wenn sie es nicht wissen. Der Ungebildetste unter ihnen ist auf eine Art, wie ich es nicht sein kann, mit Dante verwandt, mit Shakespeare, Michelangelo, Aischylos, Leonardo da Vinci, mit Rembrandt und Racine. Die Kathedrale von Chartres bedeutet ihnen etwas, was sie mir nicht bedeuten kann, und genauso verhielte es sich mit New Yorks Empire State Building, sollte einer von ihnen es jemals zu Gesicht bekommen. Aus ihren Kirchenliedern und Tänzen gingen Beethoven und Bach hervor. Nur wenige Jahrhunderte zurück, und sie befinden sich auf dem Höhepunkt ihres Glanzes – doch ich bin in Afrika und sehe die Eroberer ankommen."

Was soll diese Aufzählung? Stört es Baldwin wirklich, dass eine sehr ferne Verwandtschaft die Bewohner von Leukerbad mit Chartres verbindet? Dass ein hauchdünner genetischer Faden sich bis zu Beethovens Streichquartetten spannt? Schließlich müsse man einsehen, wie er später in seinem Essay schreibt, "welchen ungeheuren Einfluss die Gegenwart des Negers auf den amerikanischen Charakter gehabt hat".

Baldwin weiß um das Wahre und Kunstvolle des Gesangs von Bessie Smith. Er will und kann – möchte ich glauben – den Blues nicht geringer schätzen als Bach. Aber die 1950er waren von vorgefassten Meinungen über schwarze Kultur geprägt. Inzwischen reicht die Liste schwarzer Kulturleistungen leicht für ein Allstar-Team: Es gab Coltrane und Monk und Miles, Ella und Billie und Aretha. Es kamen Toni Morrison, Wole Soyinka und Derek Walcott, Audre Lorde, Chinua Achebe und Bob Marley. Und der Körper wurde zugunsten des Kopfes nicht vernachlässigt: Es kamen auch Alvin Ailey, Arthur Ashe und Michael Jordan. Aus den Quellen des Jazz und des Blues flossen der Welt Hip-Hop, Afrobeat, Dancehall und House zu. Und ja, als James Baldwin 1987 starb, war auch er längst zum Allstar geworden.

Während er noch seine Gedanken zur Kathedrale von Chartres und der gewaltigen Leistung ihrer Erschaffung vertieft und darüber nachsinnt, dass Schwarze dabei aus seiner Sicht nur als Kehrseite vorkommen, als Teufel, stellt Baldwin fest, dass "der amerikanische Neger durch den vollständigen Bruch mit seiner Vergangenheit zu seiner Persönlichkeit gefunden hat".

Aber auch die verschüttete afrikanische Vergangenheit ist heute leichter zugänglich, als sie es 1953 war. Mir würde es gar nicht in den Sinn kommen zu denken: "Doch ich bin in Afrika und sehe die Eroberer ankommen." Ich vermute, dass dieser Satz für Baldwin auch ein rhetorischer Kunstgriff ist, eine düstere Kadenz zum Ende eines Absatzes.

In "Eine Frage der Identität" (einem weiteren Essay, der in "Notes of a Native Son" enthalten ist) schreibt er: "Die Wahrheit über die Vergangenheit ist nicht, dass sie zu kurz oder zu flüchtig sei, sondern vielmehr, dass wir, indem wir uns so energisch von ihr abwandten, ihr auch nie abverlangt haben, was sie zu geben hat." Die Hofkünstler von Ife nutzten für ihre Bronzeskulpturen im 14. Jahrhundert ein raffiniertes Gussverfahren, das Europa seit der Antike nicht mehr beherrschte und erst in der Renaissance wiederentdeckte. Die Bronzen von Ife stehen dem Werk von Ghiberti und Donatello in nichts nach.

Von der egalitären Organisation der Igbo über die Goldschmiedekunst am Hof der Aschanti-Könige und die Bronzen Benins bis hin zu den militärischen Erfolgen des Malireichs und seinen Griots mit ihren Preisgesängen auf die Kriegshelden hat diese Weltregion in Kunst und Leben viel zu viel bewegt, um auf die Karikatur derjenigen reduziert zu werden, die "die Eroberer ankommen sehen". Heute wissen wir es besser. Wir wissen es dank der Fülle entsprechender Forschungsergebnisse, und wir wissen es implizit, so dass selbst eine Aufzählung der Errungenschaften eher lästig wird und höchstens als Replik auf den Eurozentrismus taugt. Es gibt keine Welt, in der ich zugunsten – sagen wir mal – der Sonette Shakespeares auf die numinos machtvolle Yorubadichtung verzichten wollte, noch eine, in der ich Kammerorchestern, die Barockmusik spielen, den Vorzug vor der Kora, der Harfenlaute Malis, gäbe. Ich nenne das alles mit Freuden mein. Der unbekümmerte Zugriff ist teils ein Geschenk der Zeit. Ich profitiere von den Kämpfen vorausgegangener Generationen. Ich fühle mich in Museen nicht fremd, auch wenn es nicht die Kunst meiner Vorfahren ist, die gezeigt wird. Doch Baldwin quälte die Frage der Teilhabe sehr. Er reagierte ebenso empfindsam auf große weltkulturelle Leistungen wie auf seinen gefühlten Ausschluss von ihnen. Im titelgebenden Essay in "Notes of a Native Son" zählt er abermals auf (geradeso, als hätte man ihm gegenüber in Diskussionen mit derartigen Listen aufgetrumpft):

"[D]as heißt, dass ich auf eine subtile, auf eine profunde Weise meine besondere Daseinsform zu Shakespeare, Bach, Rembrandt, den Denkmälern von Paris, der Kathedrale von Chartres und dem Empire State Building in Beziehung setzte. Sie waren nicht mein Werk, in ihnen war nichts von meiner Vergangenheit. Immer würde ich vergeblich in ihnen eine Spiegelung meiner selbst suchen. Ich war ein Eindringling; dies war nicht mein Erbe."

Die Sätze beben vor Trauer. Was er liebte, erwiderte seine Liebe nicht. Hier trennen sich unsere Wege, Baldwins und meiner. Nicht sein spezieller Kummer ist mir unlieb, sondern die Selbstverleugnung, die ihn daran kettete. Bach – die Menschlichkeit, der er Ausdruck gibt – ist sehr wohl mein Erbe. Ich bin kein Usurpator, wenn ich ein Rembrandt-Porträt betrachte. Sie bedeuten mir mehr als manchen Weißen, ebenso wie manchen Weißen bestimmte Merkmale der afrikanischen Kunst mehr bedeuten als mir. Ich kann gegen weiße Vorherrschaft sein und mich trotzdem für die gotische Baukunst begeistern. Darin fühle ich mich Ralph Ellison näher: "Die Werte meiner Leute sind weder 'weiß' noch 'schwarz', sie sind amerikanisch. Und was sollten sie anderes sein, schließlich sind wir Teil der amerikanischen Erfahrung."

Und doch verstehe ich, der ich fast ein halbes Jahrhundert nach Baldwin in den USA geboren wurde, was ihn bewegte, denn ich habe die gleiche schwelende Wut über Rassismus im Leib. In Baldwins Werk ist ein Hunger nach Leben spürbar, dem ganzen Leben, und der starke Wunsch, keinesfalls nicht zu zählen (bloß ein Nigger in Amerika, bloß ein Neger in der Schweiz), wo er doch so vieles ist. Bei diesem "vielen" geht es nicht um ein Schriftstellerego oder die Sorge um sein Ansehen in New York oder Paris. Es geht um grundlegende menschliche Empfindungen, um Lust, Leid, Liebe, Humor und Trauer, und um die Komplexität des Innenlebens, das diese Gefühle nährt. Für Baldwin war es unbegreiflich, dass auch nur irgendwer an irgendeinem Ort diese menschliche Grundausstattung in Frage stellen und ihm somit die ungeheure Zeitverschwendung aufbürden konnte, die der Rassismus darstellt – schon gar nicht so viele Menschen an so vielen Orten. Diese fortdauernde Befähigung, erschüttert werden zu können, durchbebt seine Texte. "Der Zorn der Entrechteten nützt dem Einzelnen nichts", schreibt er, "aber er lässt sich auch nicht unterdrücken."

Leukerbad bot Baldwin die Gelegenheit, über die Anfangsgründe weißer Vorherrschaft nachzudenken. Es war, als begegnete sie ihm dort in ihrer elementarsten Form. Männer, die vorschlugen, er solle doch Ski fahren lernen, damit sie sich umso besser mokieren könnten; Dorfbewohner, die ihn hinter seinem Rücken beschuldigten, Brennholz gestohlen zu haben, und andere, die sein Haar berühren wollten und vorschlugen, er solle es wachsen lassen und als Wintermantel benutzen; Kinder, "denen man beigebracht hat, dass der Teufel ein Schwarzer Mann ist", und die "vor Todesangst" kreischten, wann immer er auftauchte – Baldwin sah sie als prototypisch für Haltungen (konserviert wie Quastenflosser), die mittlerweile zu den intimen, vielschichtigen, vertrauten, obszönen amerikanischen Ausdrucksformen weißer Vorherrschaft mutiert waren, die er so gut kannte.

Es ist ein schönes Dorf. Mir gefiel die Bergluft. Bis ich dann aus dem Thermalbad oder von einem Rundgang mit meiner Kamera auf mein Zimmer zurückkehrte und online die Nachrichten las. Die Kette der Krisen riss nicht ab: im Nahen Osten, in Afrika, in Russland und eigentlich auch überall sonst. Das Leid war universell. Doch inmitten der allgemeinen Not gab es eine Reihe miteinander verbundener Geschichten, und weil ich an "Ein Fremder im Dorf" dachte, weil ich im inneren Dialog mit diesem Text dachte, war es, als hätte ich ein Kontrastmittel in die Nachrichtenaufnahme gespritzt. Die amerikanische Polizei erschoss weiterhin unbewaffnete Schwarze oder tötete sie auf andere Weise. Den Protesten, die daraufhin in den schwarzen Gemeinden laut wurden, begegneten die Polizeikräfte, die kaum noch von Invasionstruppen zu unterscheiden waren, mit brutaler Gewalt. In den schwarzen Gemeinden stieg der Druck von Empörung und Schmerz an.

Unter den Meldungen erregte eine kleine, weit weniger bedeutende (und doch bedeutsame) Geschichte meine Aufmerksamkeit. New Yorks Bürgermeister und sein Polizeichef sind ordnungspolitisch besessen von Sauberkeit, von Säuberung, und so hatte man beschlossen, ein Beitrag hierzu sei die Verfolgung von Tanzgruppen, die in den Subways auftreten. Ich las die Rationalisierungen für die Initiative: Passagiere fürchteten Verletzungen durch versehentliche Fußtritte (ist nie vorgekommen, aber die Angst geht um); viele fühlten sich durch die Vorführungen belästigt. Also rückte die Polizei aus, um diese Bedrohung durch Tänzer zu bekämpfen. Sie jagte, sie schikanierte, sie nahm fest. Das "Problem" waren die Tänzer, und die Tänzer waren überwiegend junge Schwarze. Dabei sind diese Tänzer im trüben Alltag ein Lichtblick, ein Augenblick unregulierter Schönheit, Künstler mit Talenten, die jenseits der Vorstellung ihres Publikums liegen. Wie kommt jemand darauf, dass ihre Verbannung die urbane Lebensqualität verbessert? Niemand empfindet die Vermummten zu Halloween als Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Es werden weder Menschen verfolgt, die Kekse für gute Zwecke verkaufen, noch die Zeugen Jehovas. Der schwarze Körper aber ist vorverurteilt, er wird folglich unnötigen Gefahren ausgesetzt. Schwarz zu sein bedeutet, bevorzugtes Ziel selektiver Strafverfolgung zu sein und psychisch in einem prekären Zustand zu leben, der körperliche Unversehrtheit nicht garantieren kann. Du bist zuallererst ein schwarzer Körper und erst dann ein junger Mann, der die Straße entlanggeht, oder ein Harvard‑Professor, der seine Schlüssel sucht.

William Hazlitt schrieb 1821 in einem Essay mit dem Titel "The Indian Jugglers" Zeilen, die mir durch den Kopf gehen, wann immer ich großartigen Sportlern oder Tänzern zusehe: "Mensch, du wundersames Geschöpf, deine Wege sind unerforschlich! Du vollbringst Staunenswertes und machst daraus wenig! – Schon die Körperbeherrschung kapert die Einbildungskraft und raubt der Bewunderung den Atem."

Manchen stockt der Atem jedoch nicht vor Bewunderung, sondern vor Wut. Sie stören sich an schwarzen Körpern (einem unbewaffneten Jungen auf der Straße, einem Mann, der Spielzeug kauft, einem Tänzer in der Subway) genauso wie an schwarzem Geist. Parallel zu dieser Negierung aber wird endlos Kapital aus schwarzen Leistungen und schwarzer Kreativität akkumuliert. Unsere gesamte Kultur ist durchdrungen von Imitationen des Gangs, der Haltung und der Kleidung schwarzer Körper, einer vampirischen Kooptierung aller Facetten schwarzen Lebens – "bis auf die Bürde".

Leukerbad ist rings von Bergen umgeben: das Dauberhorn, das Torrenthorn, das Rinderhorn. Die Gemmi-Passhöhe weitere 850 Meter über dem Dorf verbindet den Kanton Wallis mit dem Berner Oberland. Durch diese Landschaft – zerklüftet, mal kahl, mal grün, ein Lehrbuchbeispiel für das Erhabene – bewegt man sich wie durch einen Traum. Berühmt ist der Gemmi-Pass nicht ohne Grund: Goethe hat ihn einmal begangen, ebenso wie Byron, Twain und Picasso. Der Pass kommt in einem der Abenteuer des Sherlock Holmes vor, wenn der Detektiv ihn auf dem Weg zur schicksalhaften Begegnung mit Professor Moriarty an den Reichenbachfällen überquert. Am Tag meines Aufstiegs war das Wetter schlecht, Regen und Nebel, was aber ein Glück war, denn dadurch war ich auf den Wegen weitgehend allein.

Ich dachte dabei an eine Anekdote Lucien Happersbergers über eine Wanderung mit Baldwin in diesen Bergen. Baldwin war beim Abstieg gestolpert, und einen Augenblick lang war die Lage heikel. Doch als erfahrener Bergsteiger konnte Happersberger seine Hand packen, und Baldwin war gerettet.

Dieser Schreckensmoment, dieser so wunderbar biblische Moment, bescherte Baldwin den Titel für das Buch, mit dem er zu der Zeit noch rang: "Gehe hin und verkünde es vom Berge".

War Leukerbad seine Bergkanzel, dann waren die USA seine Gemeinde. Das entlegene Dorf schärfte seinen Blick für die Lage daheim. In Leukerbad sei er ein Fremder gewesen, schrieb Baldwin, während es Schwarzen in den USA unmöglich sei, Fremde zu sein, und Weißen, ihre Fantasie eines von allen Schwarzen bereinigten Amerika Wirklichkeit werden zu lassen. Dieses Phantasma entbehrlichen schwarzen Lebens ist in der amerikanischen Geschichte eine Konstante.

Es braucht seine Zeit, bis man begreift, dass diese Entbehrlichkeit weiter fantasiert wird. Weiße brauchen ihre Zeit, Menschen nichtschwarzer Hautfarbe brauchen ihre Zeit und etliche Schwarze auch, ob sie ihr ganzes Leben schon in den USA leben oder ob sie Spätankömmlinge sind wie ich und anderswo mit anderen Kämpfen groß wurden. Der amerikanische Rassismus hat viele Gesichter und viel Zeit gehabt, seine Tarnung zu perfektionieren. Er ist imstande, seine Häme still und heimlich zu horten und dabei unschuldig zu tun. Er ist wie die Frauenfeindlichkeit atmosphärisch. Du siehst ihn zunächst nicht. Aber mit der Zeit begreifst du.

"Menschen, die ihre Augen vor der Wirklichkeit verschließen, beschwören einfach ihren eigenen Untergang herauf, und jeder, der darauf besteht, in einem Zustand der Unbefangenheit weiterzuleben, lange nachdem diese Unbefangenheit überholt ist, verwandelt sich in ein Ungeheuer." Das Fazit des Tages (alt und zugleich so heiß brennend wie eine frisch geschlagene Wunde) lautet, dass schwarze amerikanische Leben – das sagen uns Polizei, Rechtsprechung, Wirtschaft und zahllose Gesten der Missachtung – entbehrlich sind. Es gibt eine muntere Inszenierung von Unschuld, aber tatsächliche Unschuld existiert längst nicht mehr. Die moralische Bilanz ist so weit im Minus, dass wir die Frage der Reparationen gar nicht stellen können. Baldwin schrieb "Ein Fremder im Dorf" vor mehr als 60 Jahren. Und nun?