Der Schriftsteller Matthias Politycki hat die linke Identitätspolitik in Deutschland kritisiert.

Auch gegen das Gendern sprach sich der Autor von Romanen wie "Weiberroman" und "Das kann uns keiner nehmen" oder der Kreuzfahrtsatire "In 180 Tagen um die Welt" aus. In der Literatur gehe es bereits ans Eingemachte, sagte der 66-Jährige dem "Hamburger Abendblatt": "Es geht an das, was wir künftig in welcher Wortwahl und Grammatik noch schreiben dürfen und wer es aufgrund seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner Herkunft, seiner sexuellen Orientierung nicht mehr darf." Er sehe "die Freiheit der Phantasie, die Freiheit des Gedankens und der Sprache tatsächlich bedroht", betonte Politycki.



Als Gegenmittel empfahl er Mäßigung: "Wir müssen die Kunst des Zuhörens wieder neu erlernen." Und auch die des wilden Denkens, das sich nicht an Haltungsvorgaben von Links und schon gar nicht von Rechts klammere. Der Autor hatte seine Gedanken Mitte Juli bereits in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in einem Essay dargelegt. In "Mein Abschied von Deutschland" begründet er mit ähnlichen Argumenten, warum er nun von Hamburg nach Wien umzieht.

