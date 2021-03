Die Politikwissenschaftlerin Schwan sieht den jüngsten Streit in der SPD über Identitätspolitik und den Umgang mit bestimmten Minderheiten als entschärft an.

Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die beiden Beteiligten bedauerten ihr Vorgehen. Sie hätten dafür um Entschuldigung gebeten, den Eindruck erweckt zu haben, dass sie sich von Schwan und anderen distanziert hätten.



Damit spielte Schwan auf die Parteivorsitzende Esken und Parteivize Kühnert an. Sie hatten sich in der Einladung zu einer parteiinternen Diskussion 'beschämt' über SPD-Vertreter gezeigt, die ein 'rückwärtsgewandtes Bild' der Partei zeichneten. Damit dürfte neben Schwan auch der frühere Bundestagspräsident Thierse gemeint gewesen sein, der wegen des Streits einen SPD-Austritt erwogen haben soll.



Der Begriff Identitätspolitik bezieht sich - verkürzt gesagt - darauf, wie die Interessen und Bedürfnisse bestimmter Gruppen vertreten werden - und wie das in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Thierse hatte in den Debatten über Rassismus und Gender kritisiert, es gebe Radikalisierungen des Diskurses, die eher die Konfrontation verschärften. Schwan wurde nach einer umstrittenen Online-Diskussionsveranstaltung scharf aus der LGBTQ*-Community kritisiert - unter anderem, weil sie eine teilnehmende Person als Mann ankündigte, die sich selbst als nicht-binär bezeichnet.

"Debatte muss in der ganzen Gesellschaft geführt werden"

Schwan betonte, die Debatte über die Würde aller Menschen und aller Herkünfte müsse über die SPD hinaus in der gesamten Gesellschaft geführt werden. Es gehe darum, allen die gleiche Chance auf Anerkennung zu bieten. Es sei Unsinn, in dieser Frage die sozialen und ökonomischen Aspekte gegen die kulturellen auszuspielen. Das gehöre vielmehr zusammen.



Schwan betonte zugleich, die Gesellschaft sei immer bunter und ungleicher geworden, und das habe zu Verletzungen und Aggressivität geführt. Hier müsse man positive Antworten finden. Es sei nicht leicht, sich diesen Herausforderungen so zu stellen, dass man Frieden schaffe: "Aber das ist unsere Aufgabe".



Erst vor kurzem hatte sie sich in der "Süddeutschen Zeitung" kritisch über Identitätspolitik geäußert und geschrieben, kollektive Identitäten - egal ob sie sich als rechts oder links begriffen - wollten andere nicht verstehen. Vielmehr wollten sie sich "fassungslos" über deren "Abartigkeit" empören. So aber werde die Auseinandersetzung durch moralische Verurteilung vergiftet und Verständigung unmöglich.



Thierse hatte die jüngste Debatte mit einem Interview im Deutschlandfunk und einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen" in Gang gebracht. Der Deutschlandfunk sendete nach dem Thierse-Interview zwei Kommentare zu der Thematik, die Sie hier und hier finden.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.