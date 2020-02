Wegen der seit Dezember anhaltenden Kämpfe in Syrien sind nach neuen Angaben der UNO inzwischen 900.000 Menschen auf der Flucht.

Bei den meisten Betroffenen handele es sich um Frauen und Kinder, hieß es in einer aktuellen Stellungnahme. Die Menschen seien wegen der überfüllten Lager gezwungen, bei eisigen Temperaturen im Freien zu übernachten. Oftmals würden selbst diese Zufluchtsorte Ziel von Angriffen der Regierungstruppen.



Anfang Dezember hatten syrische Soldaten mit russischer Unterstützung ihre Angriffe auf Idlib und die benachbarten Provinzen verstärkt, da diese von islamistischen Milizen kontrolliert werden. Der syrische Machthaber Assad kündigte an, die Offensive fortzusetzen.



Vertreter der Türkei hatten bei Gesprächen mit russischen Regierungsmitarbeitern in Moskau einen Waffenstillstand gefordert, die Verhandlungen darüber sollen morgen fortgesetzt werden. Die Türkei unterstützt bestimmte Rebellengruppen, während Russland und der Iran mit Assad verbündet sind.