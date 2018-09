Die Türkei und Deutschland bemühen sich weiter um einen Waffenstillstand für die syrische Provinz Idlib.

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte, Präsident Erdogan werde sich Anfang nächster Woche mit dem russischen Staatschef Putin treffen. Russland unterstützt eine Offensive der syrischen Armee in Idlib. Bisher hat Putin den Vorschlag Erdogans für eine Waffenruhe abgelehnt.



Bundesaußenminister Maas kommt heute mit dem russischen Außenminister Lawrow zusammen. Es gehe darum, das Schlimmste zu verhindern, sagte Maas der Nachrichtenagentur DPA. Russland spiele eine Schlüsselrolle und deshalb habe man Erwartungen. Eine Beteiligung Deutschlands am Wiederaufbau in Syrien knüpfte Maas an Bedingungen. Voraussetzung sei eine politische Lösung des Konflikts, die am Ende zu freien Wahlen führe.



Die syrische Provinz Idlib ist das letzte Gebiet, das von Rebellen kontrolliert wird. Dort leben etwa drei Millionen Menschen. Weil die syrische Armee Truppen nahe der Provinz zusammengezogen hat, wird mit einer baldigen Offensive gerechnet.