Deutschland hat den UNO-Sicherheitsrat gemeinsam mit Belgien und Kuwait aufgefordert, über eine Resolution für eine Waffenruhe in der syrischen Provinz Idlib abzustimmen.

Es müsse ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen erreicht werden, zitiert die Nachrichtenagentur AFP aus einem ihr vorliegenden Entwurf. Die Feuerpause solle Samstag-Nacht beginnen. Ziel sei es, eine weitere Verschlechterung der bereits katastrophalen Lage in Idlib zu vermeiden. Die Truppen von Syriens Staatschef Assad gehen seit Monaten mit Unterstützung der russischen Luftwaffe wieder verstärkt gegen die vorwiegend islamistischen Rebellen in Idlib vor. Bei den Angriffen sollen fast 1.000 Zivilisten getötet worden sein. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden zudem mehr als 400.000 Menschen vertrieben.



In der Region leben rund drei Millionen Menschen. Vor allem die benachbarte Türkei befürchtet eine neue Flüchtlingswelle.