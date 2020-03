Der türkische Präsident Erdogan hat weitere Militäraktionen seines Landes in der nordwestsyrischen Provinz Idlib angedroht.

Bei einer AKP-Veranstaltung in Ankara sagte Erdogan, falls es Verstöße gegen die in der vergangenen Woche vereinbarte Waffenruhe gebe, werde man darauf antworten. Die Sicherheit der türkischen Beobachtungsposten in der Region müsse gewährleistet werden.



Die Gespräche zwischen Moskau und Ankara über die Details der Waffenruhe in Idlib kommen nach Angaben des türkischen Verteidigungsministers Akar voran. Die Verhandlungen mit einer russischen Delegation in Ankara verliefen konstruktiv, sagte er der Nachrichtenagentur Anadolu.