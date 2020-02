Nach den jüngsten Kämpfen in der Provinz Idlib hat die Türkei der syrischen Armee ein Ultimatum für einen Rückzug gestellt.

Sollten sich die syrischen Einheiten nicht bis Ende des Monats hinter eine Linie zwischen den türkischen Beobachtungsposten zurückziehen, werde man sie vertreiben, sagte Präsident Erdogan in Ankara.



Die Türkei verfügt in Idlib über zwölf Beobachtungsposten. Am Montag waren bei Kämpfen in der Region mehrere Soldaten auf beiden Seiten getötet worden. Auslöser war nach Angaben aus Ankara der Beschuss türkischer Stellungen durch die syrische Armee.



UNO-Generalsekretär Guterres verlangte in New York ein sofortiges Ende der Kämpfe.