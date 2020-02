Die Europäische Union hat ein sofortiges Ende der syrischen Militäroffensive in der Provinz Idlib gefordert.

Alle Konfliktparteien müssten sich auf eine anhaltende Feuerpause einigen und ungehinderten humanitären Zugang zu allen Notleidenden ermöglichen, heißt es in einer Erklärung, die am Morgen auf dem EU-Gipfel in Brüssel herausgegeben wurde. Die EU sei bereit, die Hilfe für die bedürftigsten Zivilisten in Idlib zu verstärken.



Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron telefonierten gestern mit dem russischen Präsidenten Putin. Dabei legten sie Putin sofortige Gespräche mit dem türkischen Staatschef Erdogan nahe. Russland unterstützt die syrische Regierung, die Türkei Rebellengruppen.



Durch die Kampfhandlungen sind fast eine Million Menschen in der Region vertrieben worden.