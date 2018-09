Die Bundesregierung hat offengelassen, ob sich die Bundeswehr im Falle eines Giftgasangriffs im syrischen Idlib an einer internationalen Vergeltungsaktion beteiligen wird. Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, natürlich stehe die Bundesregierung in Kontakt mit den Partnern und Verbündeten.

Angesichts der Lage in Idlib habe man große Sorgen, dass sich entsetzliche Muster aus anderen syrischen Kampfschauplätzen wiederholen könnten. Darüber spreche man sowohl mit Amerikaner als auch Europäern. Seibert betonte, es habe keine Situation gegeben, in der jetzt eine Entscheidung zu fällen gewesen wäre. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sprach von einem "sehr hypothetischen Fall". Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass Militärs in Szenarien denken und planen müssten. Dies sage aber nichts über die Wahrscheinlichkeit aus, dass sie auch einträten.



Einem Medienbericht zufolge lässt Verteidigungsministerin von der Leyen prüfen, ob sich Deutschland an einer Allianz von USA, Großbritannien und Frankreich beteiligt. Bisher nimmt die Luftwaffe mit Aufklärungsflügen an militärischen Angriffen auf Stellungen der IS-Miliz in Syrien teil.



Die syrische Armee beschoss heute erneut Ziele in der Rebellenhochburg Idlib. Das berichten die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die Rettungsorganisation Weißhelme. Demnach wurden mindestens sechs Menschen verletzt.



Die Provinz Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das noch von Rebellen kontrolliert wird. Dort leben etwa drei Millionen Zivilisten. Die syrische Armee plant offenbar eine Offensive auf das Gebiet.