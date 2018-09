Acht europäische Länder haben die Konfliktparteien in Syrien zu Zurückhaltung aufgerufen. In einem gemeinsamen Appell heißt es, die erwartete Offensive gegen Idlib könnte katastrophale humanitäre Folgen für Zivilisten haben. Die Präsidenten des Iran, der Türkei und Russlands kommen heute in Teheran zusammen, um über Idlib zu beraten.

Zu den Unterzeichnern des Appells gehören Deutschland, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Polen und Schweden. Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Der Gipfel in Teheran könnte nach Einschätzung von Beobachtern über den Zeitpunkt und das Ausmaß des Angriffs der Regierungstruppen auf Idlib entscheiden.



Ankara will eine Großoffensive der syrischen Regierungstruppen dort verhindern, weil man eine neue Fluchtbewegung Richtung Türkei befürchtet. Russland und der Iran unterstützen den syrischen Machthaber Assad.



Bundeskanzlerin Merkel rief die Teilnehmer des Syrien-Gipfels in Teheran dazu auf, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Sie sagte im Fernsehsender RTL, es gehe darum, radikale islamistische Kräfte zu bekämpfen, aber die Zivilbevölkerung zu schützen.