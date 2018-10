UNO-Nothilfekoordinator Lowcock sieht angesichts der Lage im syrischen Idlib nach eigenen Worten einen "Hoffnungsschimmer".

Lowcock bezog sich vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf eine Vereinbarung zwischen Russland und der Türkei, die eine Feuerpause und eine entmilitarisierte Zone in der Region im Nordwesten des Landes vorsieht. Idlib gilt als eine der letzten Hochburgen von Aufständischen in Syrien. Die internationale Gemeinschaft hat die Regierung in Damaskus mehrfach davor gewarnt, dort eine militärische Offensive zu starten. Lowcock sagte nun, die vergangenen Wochen seien relativ ruhig verlaufen. Für die Millionen Menschen in der Gegend sei es extrem wichtig, dass das auch so bleibe.



Das syrische Militär hat mit russischer Unterstützung weite Teile des Landes von Aufständischen zurückerobert. Die Türkei lehnt eine Offensive in Idlib ab und verweist unter anderem auf eine in diesem Fall drohende, weitere Flüchtlingswelle.