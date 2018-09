Angesichts der drohenden Offensive in der syrischen Provinz Idlib bereitet sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auch auf einen Chemiewaffeneinsatz vor.

Man warne alle Akteure vor einem solchen illegalen Einsatz, sagte IKRK-Präsident Maurer der Zeitung "Die Welt". Dennoch stelle man sich auf dieses Szenario ein, um den Menschen in Idlib im Ernstfall helfen zu können und um die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Maurer forderte eine politische Lösung für den Konflikt in Syrien. Die humanitäre Hilfe könne nicht die zwingend notwendige diplomatische Arbeit ersetzen.



Die Lage in Syrien ist heute auch Thema bei einem Treffen von Bundesaußenminister Maas mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow in Berlin. Dabei will Maas darauf drängen, dass eine Großoffensive auf Idlib verhindert wird. In der von Rebellen kontrollierten Region sind rund drei Millionen Menschen eingeschlossen.