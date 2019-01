Russland drängt die Türkei zu einem härteren Vorgehen gegen Terrorgruppen in der syrischen Rebellenregion Idlib.

Notwendig seien gemeinsame Anstrengungen, um die Gefahr endgültig zu beseitigen, sagte Präsident Putin nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Erdogan in Moskau. Die vereinbarte entmilitarisierte Zone dürfe kein Grund sein, im Kampf gegen Terroristen nachzulassen. Bei ihrem Gipfeltreffen in Sotschi hatten sich Erdogan und Putin im vergangenen Herbst auf ein entmilitarisiertes Gebiet in Idlib geeinigt, um Millionen Zivilisten zu schützen.