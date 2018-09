Die erwartete Großoffensive auf die syrische Rebellenhochburg Idlib soll durch die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone abgewendet werden.

Darauf verständigten sich der russische Präsident Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan bei einem Treffen in Sotschi. Die Zone soll 15 bis 20 Kilometer breit sein und bis Mitte Oktober eingerichtet werden. In dem Gebiet sollen türkische Soldaten und russische Militärpolizei gemeinsam patrouillieren.



Erdogan sagte, damit sei eine große humanitäre Krise abgewendet worden. Gegner des syrischen Präsidenten Assad könnten in der Region bleiben. Die Türkei werde sicherstellen, dass keine radikalen Gruppen mehr dort aktiv seien. Im Gegenzug werde Russland dafür sorgen, dass diese Zone in Idlib nicht angegriffen werde. Der russische Verteidigungsminister Schoigu bestätigte dies.



Das Gebiet im Nordwesten Syriens ist die letzte große Hochburg in Hand der Assad-Gegner. Zu ihnen zählen Kämpfer der gemäßigten Opposition, aber auch Gruppierungen, die mit der Terrororganisationen IS oder Al Kaida verbunden sind.