US-Präsident Trump hat Russland und den Iran gewarnt, im Falle einer Schlacht um die syrische Rebellenhochburg Idlib in die Kämpfe einzugreifen.

Per Twitter warnte Trump vor einer Tragödie. Hunderttausende Menschen könnten getötet werden. - Die Region um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens ist das letzte große Gebiet des Bürgerkriegslandes, das noch von überwiegend islamistischen Aufständischen beherrscht wird. Das syrische Militär hatte dort in den vergangenen Wochen eine große Zahl von Truppen zusammengezogen.



In der Region Idlib leben fast drei Millionen Menschen, davon 1,4 Millionen Vertriebene aus anderen Landesteilen. Da die Aufständischen dort keine Ausweichmöglichkeit innerhalb Syriens haben, drohen erbitterte Kämpfe - oder eine Massenflucht in die Türkei.